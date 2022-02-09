【職場熱話】見工HR唔睇履歷表 求職者被迫鉅細無遺填表 怒斥「簡直是多餘」

相信不少求職者在履歷表上都會填寫相關的工作經驗吧。既方便僱主了解你，亦能增加自己被錄取的機會。近日有網民在「高登」討論區發文求職時已呈上履歷表，但卻被要求另填表格，當中更包括從前讀書期間的成績，認為根本無需要。

樓主經歷：

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有網民認為「人力資源部的人浪費地球資源」、「見工一張，入職又一張，兩張表九成一樣」、「在表格上寫 見附件，之後再用釘書機釘上履歷表」。

亦有網民認為「讓你填表格都嫌三嫌四，如果聘請了你叫你做事怎麼辦」。

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責任編輯：陸盈希