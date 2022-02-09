【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利

近日歐洲監管機構正草擬私隱盾協議（EU-U.S. Privacy Shield），限制業者將歐盟用戶隱私資料傳輸到國外伺服器，令多間跨國巨頭在美國伺服器管理歐洲數據出現疑慮。Meta曾公開表示新法案通過後，會考慮關閉歐洲區Facebook和Instagram，但其後隨爭議升溫後，再澄清現暫無意退出歐洲。

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歐盟近年來力推《歐洲通用數據保護條例》（GDPR），指若企業若未能符合標準，就不能跨海傳輸歐盟公民的用戶數據。對此Meta在其年度報告回應指，新法案通過後將無法以現時的標準合同條款（SCCs）傳輸資料，此舉將對公司的業務、財務狀況和營運造成重大不利影響，亦嚴重影響歐洲地區的產品服務，更會考慮關閉歐洲區Facebook和Instagram。

在以上言論發表後，隨即引起歐洲議會議員Axel Voss發聲回應，指並不會受Meta威脅，若退出歐盟只會是Meta的損失。隨事情爭議逐漸升溫後，Meta立即現身解釋：「絕對沒有退出歐洲之意圖」，並重申報告主要想強調對於新政策所帶來的擔憂。

Meta續指，企業的全球業務十分依賴歐盟和美國之間的數據傳輸來運營。同時強調歐美至少有70間公司，也在他們的財務報告中提出數據交換的相關風險，可見影響範圍之廣。另外，Meta的早期投資人之一，Peter Thiel亦隨即表示卸下董事職務。

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責任編輯：黃顯晴

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