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【職場熱話】初級職員身兼多職 主管唔俾指示卻事事挑剔 打工仔怨「有能力早就做了經理」

理財智慧 18:12 2022/02/09

分享：

職場上理應各司其職，互相協助，公司才會運作順暢。近日有網民在討論區發文指自己只是初級員工，有問題要詢問上司時卻得不到理睬和解決方法，因而感到無奈。

樓主經歷：

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【職場熱話】24小時隨時待命？  同事半夜仍秒回工作訊息  效率其高打工仔倍感壓力下一頁

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

有網民建議「整理好你回應方式再請示經理們。正常會告訴你有沒有問題，請示完都叫你自己決定就趁早離開」、有網民亦認為「很多經理都是如此。」。

有網民更笑言「因為兩位都把自己職務外送。自己做更少之餘，又可以達成少做少錯。錯自然永遠在你身上」、「他們可能只時天時地利人和才做到經理，所以都不知要怎樣做」。 

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：陸盈希

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壓力 編輯 香港經濟日報

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【職場熱話】見工HR唔睇履歷表 求職者被迫鉅細無遺填表 怒斥「簡直是多餘」

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