【職場熱話】初級職員身兼多職 主管唔俾指示卻事事挑剔 打工仔怨「有能力早就做了經理」

職場上理應各司其職，互相協助，公司才會運作順暢。近日有網民在討論區發文指自己只是初級員工，有問題要詢問上司時卻得不到理睬和解決方法，因而感到無奈。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】24小時隨時待命？ 同事半夜仍秒回工作訊息 效率其高打工仔倍感壓力【下一頁】

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

有網民建議「整理好你回應方式再請示經理們。正常會告訴你有沒有問題，請示完都叫你自己決定就趁早離開」、有網民亦認為「很多經理都是如此。」。

有網民更笑言「因為兩位都把自己職務外送。自己做更少之餘，又可以達成少做少錯。錯自然永遠在你身上」、「他們可能只時天時地利人和才做到經理，所以都不知要怎樣做」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希