【阿里巴巴 9988】軟銀澄清阿里額外註冊ADS 與軟銀未來交易無關 阿里巴巴股價急彈6%

阿里巴巴（09988）上周五（4日）申報額外註冊10億份美國存託股份（ADS），引發市場猜測與其主要股東軟銀集團（SoftBank Group）部署沽貨有關。不過軟銀今日（9日）發表聲明，指註冊ADS「與軟銀集團任何未來交易並無掛鈎」，阿里股價隨即反彈，高開逾6%，高見119.4元，最新報117.8元，升5.9%，成交額42.2億元，暫為表現最強藍籌。

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軟銀創辦人兼社長孫正義曾表示公司處於「暴風雪」中，市場猜測阿里可能因此成為犧牲品，但軟銀創辦人孫正義昨日（8日）於集團業績會議上指，過往只曾將小部分阿里股份套現，未曾大幅減持，但會保留此選項。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價：

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阿里上周向美國證券交易委員會（SEC）提交F-6文件顯示，登記10億份之前未登記的ADS，規模相當於阿里已發行股本逾3成，為阿里史上第三次登記發行 ADS。此前有報道指，花旗分析師認為軟銀集團可能打算出售其所持有的部分阿里股票。

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記者：郭秀慧