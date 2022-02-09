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【職場熱話】職場難有信？ 打工仔祼辭 同事信誓旦旦一同辭職 公司網頁員工名單揭謊言

理財智慧 18:10 2022/02/09

分享：

常聽說職場沒有真心，別人的說話不能盡信，不知道你又認不認同呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在上個月辭了職，而當時一位同事信誓旦旦地說要與樓主共同進退並做了一件事，可是到最後樓主卻發現那同事反悔，而此事讓他知道職場上所有事情都是假的。

樓主經歷：

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【職場熱話】WFH遇網絡問題  上司質疑偷懶  更要求換電腦  打工仔大呻不公平 【下一頁

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 所以辭職要問清楚自己是否真的想走。」，「你也決定辭職，那同事辭不辭對你也沒有影響，不要計較吧！」，也有人指，「出來工作，任何時候也需要有警戒心。」。

另有網民指，「 恕我直言，通常這些事也只是聽完便算了，但你竟然還記住而且更相信，是你自己傻罷了。」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：關海儀

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辭職 全職 香港

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【職場熱話】面試呆等3小時 才知老闆未返公司 接待人員一句話 求職者感氣憤即時離場

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