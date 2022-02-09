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配合政府最新抗疫安排　恒地煞停映築銷售活動　準買家可退票

股樓投資 14:43 2022/02/09

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疫情大爆發，政府收緊防疫措施，影響發展商的推盤部署。恒地（00012）及市建局合作發展的長沙灣映築，於年初三（3日）加推新一批68伙，原預計農曆新年長假後推售，但發展商今日（9日）表示，為配合政府最新抗疫安排，貫徹恒基兆業以人為本精神，故暫緩映築的銷售計劃。

由於發展商暫緩映築的銷售計劃，所以早前入票認購的準買家可申請退票，而第三輪銷售日期，亦將延期至另行通知。據代理指，項目截至昨晚（8日）收約360票，以最新一張價單68伙計，超額認購約4倍。

    點擊圖片放大
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資料顯示，長沙灣映築於年初三（3日）加推新一批68伙，實用面積322至377平方呎，買家最多可享5%的扣率優惠，折實價由689.98萬元起，至最貴945.53萬元，折實呎價則約20,972元至25,189元。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 映築 長沙灣 恒基

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