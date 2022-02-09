【職場熱話】面試呆等3小時 才知老闆未返公司 接待人員一句話 求職者感氣憤即時離場

不知道大家在見工面試時有沒有遇過一些讓人感到氣憤的事呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在早前見工面試時發生了一件事，使他感到十分氣憤，讓他白白等待了3小時，最後他決定終止面試，並指能否不要浪費別人時間。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「 不懂得尊重別人的人，不用可惜。」，「甚麼老闆如此「巴閉」，開公司名吧！」，也有人指，「 決定不面試是對的，浪費了數小時，既然要求員工要有時間觀念，做老闆也需要。」。

另有網民指，「其實在等了1小時的時候便應該要離開。」，「當你開口催的那刻其實經已失敗了。」。

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責任編輯：關海儀