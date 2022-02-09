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【員工福利】蘋果為挽留人才　兼職員工也獲有薪假期

商業 14:29 2022/02/09

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在持續的新冠疫情影響下，全球正處於勞動力短缺的情況，各大企業為了留住員工，必須出盡招數吸引人才。蘋果（Apple）近日就宣布，將會為其美國零售員工提供更好的福利，當中包括：有薪病假日數以及休假日數等，提升以便在當前的勞動力市場上吸引和挽留人才。新福利政策將於4月4日開始實施，適用於全職及兼職員工。

【第五波疫情】疫苗通行證未夠辣？　酒吧業協會籲推行兩周「禁足令」

據彭博社報道指，蘋果美國零售店的全職和兼職員工，享有的有薪病假日數將有所提升，由6日提升至12日。而病假包含：精神健康假期、病假或帶家人看醫生。

除了有薪病假外，蘋果還提供更多「休假日（Vacation Day）」數予員工。當員工工作滿三年後，休假日數亦會增加。值得留意的是，兼職員工也將首次獲得休假日，每年最多將會有6個休假日。

紐約市政府強制員工打針　違者周五將解僱

產假後4周 可逐步增加工作時間

另外，蘋果零售店的兼職員工現時亦符合資格，享有長達6周的有薪產假與育嬰假，並且可以自行選擇在產假結束後，4周內逐步恢復及增加工作時間。同時蘋果更為兼職員工以及員工家人，以優惠價提供兒童及長者緊急照顧服務。

科技網站9To5Mac指出，疫情期間不少公司難以保住零售員工，導致人手短缺。要解決相關問題，企業除了可提升員工工資，也可如蘋果一樣，增加更多福利予員工，與其他企業爭奪人才。

【第五波疫情】疫苗通行證擴至商場　商戶料生意再跌3成

責任編輯：吳嘉雯

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