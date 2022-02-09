【職場熱話】25歲打工仔擁初創公司 惜未有利潤仍需工作 35K全職VS 10K兼職應如何揀？

創業是一個漫長的過程，要賺錢也不容易，不知道大家在創業期間會否再做一份全職或兼職工作呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時雖有一間初創公司，但他仍需找另一份工作，以幫補收入，然而他卻不知應做全職好，還是兼職好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你如此年輕，當然要闖一闖。」，「 不相信你可以同時兼顧到全職及公司工作。」，也有人指，「 若全職月薪有3萬5，當然是先做著吧，你下一份工作人工能更高。」。

另有網民指，「 若你選全職，即使公司失敗你也能有錢東山再起，但若選做兼職，雖然會較輕鬆，但生意失敗便會覺得後悔。」。

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責任編輯：關海儀