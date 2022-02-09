體育用品股李寧、安踏升半成 內地擬十四五期間新建、改擴建1千個以上體育公園

體育用品股今日造好，表現跑贏大市，李寧 （02331） 及安踏 （02020） 都升半成。內地擬十四五期間新建、改擴建1千個以上體育公園。同時，加強全民健身器材配建管理等。李寧股價升穿50天，最高見83.15元。

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在國新辦今天舉行的政策例行吹風會上，國家體育總局群眾體育司負責人邱汝介紹，截至2020年底，全國體育場地的數量較2017年增長了89.7%，體育場地總面積增長了33.4%，人均場地面積增長了32.5%，其中社區體育場地覆蓋率已經達到90%，行政村場地設施覆蓋率已經超過96%。

中央財政資金投入近47億元，每年支持上千個公共體育場館免費或低收費開放，每年大約有2億人次享受體育健身的優惠政策。

下一步，國家體育總局將推動構建服務社區居民更高水平的全民健身公共服務體系，「十四五」期間，將新建改擴建1000個以上體育公園，同時，加強全民健身器材配建管理等。