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內需強進口增 美國去年貿易逆差創新高

環球經濟金融 14:14 2022/02/09

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美國的貿易逆差多年來未得改善，在新冠肺炎疫情衝擊下，逆差進一步擴張。美國商務部迎日公布去年貿易數據，由於國內需求強勁導致進口量明顯上升，讓美國貿易逆差上升27%，金額達8,591億美元。

【芯片荒】幾時可結束？美國商務部：無咁快 【下一頁】

商務部周二（8日）公布的貿易報告指出，美國在疫情下消費由服務轉向商品，加上商戶憂慮全球供應鏈問題而尋求補充庫存，導致2021年美國進口量提升1.6%，力壓出口量增長，貿易逆差上升27%，達8591億美元（約6.67萬億港元）。

美資銀行富國銀行（Wells Fargo）資深經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）表示，即使美國本土需求再次轉往服務，預計對補充庫存的需求會維持，讓進口量繼續強勢。最終在本地需求開始放緩，全球經濟復甦持續，昆蘭預期貿易明年才有較為平衡的增長。

【芯片荒】持續拖累 福特北美8廠房暫停或減產 【下一頁】

2021年的貿易逆差佔美國國內生產總值（GDP）3.7%，較2020年的6767億美元（約5.27萬億港元）、佔GDP 3.2%明顯增加。去年的貿易逆差亦削減GDP增幅1.39個百分點。商品逆差更增至1.1萬億美元，進口量創新高2.9萬億美元。

食品進口為當中最大比例，美國2021年從70多個國家進口食品，主要來自墨西哥、加拿大及德國。由於進口強勁，出口量的明顯反彈被掩蓋。

2021年美國商品出口量達新紀錄的18萬億美元，上升23.3%。工業品、資源、食品、消費品及汽油為箇中最大宗。

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責任編輯：吳漢培

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