  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】俄羅斯據報將承認加密資產為貨幣　日後流通須經銀行或持牌中介　比特幣現跌3%

股市 14:02 2022/02/09

分享：

【加密貨幣】俄羅斯據報將承認加密資產為貨幣　日後流通須經銀行或持牌中介　比特幣現跌3%

早前俄羅斯央行提議全面禁止使用和挖掘加密貨幣，惟其後俄羅斯財政部長Ivan Chebeskov 表明希望將加密貨幣納入監管。俄媒《生意人報》報道指，俄羅斯政府與俄羅斯央行已就未來加密資產流通的監管達成協議，雙方會在下周五（18日）前起草一份法律草案，日後會將加密資產將被視為貨幣，而不是數碼金融資產。

另外新草案將要求加密資產只能通過銀行系統或持有牌照的中介機構流通，以及持有者須申備完整身份資料，才能在合法領域流通。報道透露，新監管要求最快今年下半年或明年生效。

比特幣、以太坊同跌3% 俄羅斯料境內加密貨幣資產超過2萬億盧布

據Coindesk 數據，比特幣（Bitcoin，BTC）現跌3.1%，報43,631美元；以太坊（ethereum，ETH）跌3.2%，報3095美元。

報道又稱，日後必須申報任何超過60萬盧布的交易，否則會被刑事犯罪，若非法接受加密貨幣將被處以罰款。今年1月俄羅斯央行曾發表諮詢報告，提議全面禁止加密貨幣在俄羅斯流通，但其後俄羅斯財政部發布加密貨幣監管路線文件。

報道提到，現時俄羅斯當局未有討論過渡期的細節以及最具爭議性的掘礦行動。財政部估計，俄羅斯境內約有1200 萬個加密錢包，加密貨幣資產價值2萬億盧布（約2083億港元）。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

相關文章：

【Bitcoin】美國司法部就2016年比特幣黑客盜竊案　凍結280億港元比特幣、歷來最大

【Bitcoin】比特幣突破44,000美元　分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

【bitcoin】Tesla去年首季斥15億美元投資比特幣　持倉去年底市值19.9億美元　

美股 比特幣 以太坊 俄羅斯盧布
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款