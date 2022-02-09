▲ 【加密貨幣】俄羅斯據報將承認加密資產為貨幣 日後流通須經銀行或持牌中介 比特幣現跌3%

早前俄羅斯央行提議全面禁止使用和挖掘加密貨幣，惟其後俄羅斯財政部長Ivan Chebeskov 表明希望將加密貨幣納入監管。俄媒《生意人報》報道指，俄羅斯政府與俄羅斯央行已就未來加密資產流通的監管達成協議，雙方會在下周五（18日）前起草一份法律草案，日後會將加密資產將被視為貨幣，而不是數碼金融資產。

另外新草案將要求加密資產只能通過銀行系統或持有牌照的中介機構流通，以及持有者須申備完整身份資料，才能在合法領域流通。報道透露，新監管要求最快今年下半年或明年生效。

比特幣、以太坊同跌3% 俄羅斯料境內加密貨幣資產超過2萬億盧布

據Coindesk 數據，比特幣（Bitcoin，BTC）現跌3.1%，報43,631美元；以太坊（ethereum，ETH）跌3.2%，報3095美元。

報道又稱，日後必須申報任何超過60萬盧布的交易，否則會被刑事犯罪，若非法接受加密貨幣將被處以罰款。今年1月俄羅斯央行曾發表諮詢報告，提議全面禁止加密貨幣在俄羅斯流通，但其後俄羅斯財政部發布加密貨幣監管路線文件。

報道提到，現時俄羅斯當局未有討論過渡期的細節以及最具爭議性的掘礦行動。財政部估計，俄羅斯境內約有1200 萬個加密錢包，加密貨幣資產價值2萬億盧布（約2083億港元）。

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