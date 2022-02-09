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【疫苗通行證】領展：可能需要額外聘用千名保安應付「疫苗通行證」　或關閉部分商場出入口

股市 14:02 2022/02/09

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【疫苗通行證】領展：可能需要額外聘用千名保安應付「疫苗通行證」　或關閉部分商場出入口

商場、街市、百貨公司等6個處所將自2月24日起納入599F章表列處所內以執行「疫苗通行證」，擁有多個民生商場及街市的領展 （00823） 表示，領展旗下商場出入口眾多，當中包括不少24小時通道、或是通往民居、車站或港鐵站的必經之路，並非純屬購物用途的處所，希望釐清這些出入口該如何處理，但基於政府剛正式公布相關規例，領展需要了解更多規例詳情，並需與其他持分者（例如相連物業的管理人房屋委員會）商討具體的執行措施，現時難以評論。

人力資源顧問警告防疫措施加辣，威脅香港增長前景【下一頁】

領展指，檢查市民身分及疫苗接種紀錄屬保安工作，理應由合資格保安員負責，集團較早前估計，若旗下物業所有出入口均需駐守保安員，大概需要額外聘用1,000人，如何在短時間內上安排到足夠合資格人手將是極大挑戰。

「若未能聘任足夠人手，可能需要關閉部份商場出入口，對商戶及市民構成不便，期望市民體諒。」

瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間【下一頁】

領展稱，由於新規例影響全港所有商場，涉及物業眾多，集團已接觸香港物業管理公司協會，期望協會可代表業界跟政府釐清一些具體執行要求，同時會積極跟進配合，希望政府和業界能共同制定有效可行的方案。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

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港股 領展房產基金（00823） 保安 街市 疫苗 疫苗通行證 物業管理公司 領展 商場 香港物業
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