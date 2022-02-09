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【串流直播】Disney+ 首試串流直播功能　擬進軍新市場

科技 13:53 2022/02/09

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(Disney+ 官網截圖)

收費串流影片點播平台 Disney+ 於美國測試串流直播（Live Streaming）功能，據外媒《Cnet》報道，美國 Disney+ 於「2022 年第 94 屆奧斯卡提名」節目上，進行串流直播功能測試，預期該公司未來有機會在平台上進行不同賽事及節目的串流直播。

【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元

Disney+ 現時與對手 Netflix 都以提供點播影片服務為主，亦各自提供獨家的劇集及電影影片庫，用戶可透過月費方式訂閱，並於電腦、平板電腦及智能手機上串流及下載播放。惟兩平台一直未提供串流直播節目或體育賽事直播等服務，今次 Disney+ 測試串流直播功能，顯示該平台或有意拓展新市場。

據報道指，截至 10 月初 ，Disney+ 全球會員數目已達 1.181 億；而 Netflix 於 2021 年底則有 2.218 億訂閱用戶。

【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能

Disney+ 影片串流服務於去年 11 月登陸香港 ，訂閱月費 $73 港元或年費 $738 港元，平台提供由迪士尼、彼思、Marvel Studios、星球大戰、國家地理及 Star 頻道的電影及劇集內容。據早前 Disney+ 表示，將提供更多亞洲地區影片內容。

責任編輯：向頌勤

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