佛州業主將真樓以NFT方式出售　底價65萬美元

提到NFT或許大多數人都只聯想到元宇宙、虛擬、加密貨幣等字眼，不過近日在美國佛羅里達州就有業主，將自己一幢獨立屋以NFT形式，連結業權用加密幣出售，底價以65萬美元起跳，於當地2月10日開始拍賣。

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據《Tampa Bay Times》報道，該獨立屋業主為Leslie Alessandra，也是加密貨幣公司DeFi Unlimited的創辦人。她向傳媒稱，想將房子作為NFT出售，以展示NFT擁有不同的可能性。

出價最高者除了獲得物業的業權外，此亦會獲得當地藝術家Derek Donnelly所製的的NFT壁畫。負責是次交易的房地產科技公司Propy表示，目前已有超過7,000人報名參與拍賣。

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事實上，這並非史上首宗以NFT賣樓的交易，同樣由Propy負責，TechCrunch 創始人 Michael Arrington亦以NFT方式出售烏克蘭公寓。

根據區塊鏈分析公司Chainalysis數據，2021年NFT買賣交易額高達440億美元，接近傳統藝術市場的銷量。

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