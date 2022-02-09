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佛州業主將真樓以NFT方式出售　底價65萬美元

環球政經 15:37 2022/02/09

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提到NFT或許大多數人都只聯想到元宇宙、虛擬、加密貨幣等字眼，不過近日在美國佛羅里達州就有業主，將自己一幢獨立屋以NFT形式，連結業權用加密幣出售，底價以65萬美元起跳，於當地2月10日開始拍賣。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

據《Tampa Bay Times》報道，該獨立屋業主為Leslie Alessandra，也是加密貨幣公司DeFi Unlimited的創辦人。她向傳媒稱，想將房子作為NFT出售，以展示NFT擁有不同的可能性。

出價最高者除了獲得物業的業權外，此亦會獲得當地藝術家Derek Donnelly所製的的NFT壁畫。負責是次交易的房地產科技公司Propy表示，目前已有超過7,000人報名參與拍賣。

【阿里巴巴 9988】軟銀澄清阿里額外註冊ADS 與軟銀未來交易無關 阿里巴巴股價急彈6%【見下頁

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事實上，這並非史上首宗以NFT賣樓的交易，同樣由Propy負責，TechCrunch 創始人 Michael Arrington亦以NFT方式出售烏克蘭公寓。

根據區塊鏈分析公司Chainalysis數據，2021年NFT買賣交易額高達440億美元，接近傳統藝術市場的銷量。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 陳楚琨

NFT 佛羅里達 物業 經濟 地產 區塊鏈 拍賣 文娛藝術 美國 美元

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