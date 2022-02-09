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【財經精點1分鐘】恒生指數半日升478點 滙豐、中移動破頂

股市 13:30 2022/02/09

分享：

港股今早反彈，恒生指數高開397點後走勢向好，一度升超過500點，其後高位爭持，半日收市升478點，報24808點，升穿100天綫；國企指數半日升200點，升幅超過百分之二，收報8713點；科技指數半日升170點，升幅超過百分之三，表現跑贏大市，收報5607點；大市半日成交額785億。

債息抽升 銀行股造好滙豐破頂

美國聯儲局最快3月開始加息，美債息同樣抽升，10年期美債息曾飆升至2019年以來高位。債息進一步上揚
利好一眾銀行股，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 等多隻銀行股同創逾一年高。

滙豐 （00005） 股價半日升超過1%，收報59.5元，迫近60元關；渣打 （02888） 一度升穿60元，半日收報59.95元；中銀香港 （02388） 半日升超過1%，收報32.4元。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*【按此即睇-附time code】

阿里巴巴反彈逾6%  軟銀回應阿里巴巴額外註冊ADS

阿里巴巴 （09988） 股價今早承接美股升勢，半日升超過6%，中午收報118元，成交29億元。

阿里巴巴上周五申報額外註冊10億份美國存託股份，市場猜測與阿里巴巴主要股東軟銀集團部署沽貨有關軟銀集團回應查詢是指，澄清阿里巴巴額外註冊ADS與軟銀未來交易行動並無關係。

小鵬汽車曾抽升11%　即日獲納港股通、北水買賣回流中概股先例

深交所發布關於深港通下的港股通股票名單調整的公告，將小鵬汽車 （09868） 調入深港通下的港股通股票名單今日起生效，意味北水可透過深港通南下投資小鵬汽車.受消息刺激，小鵬汽車 （09868） 最多彈高11%，高見157.5元。

欄名 : 財經精點1分鐘

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