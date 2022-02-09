▲ 【中移動941】中移動A股漲停 港股發力曾揚4%、中金料可維持高派息

中移動A股（滬：600941）新春假期後發力，今早更逐步擴大升幅至一成，漲停板報67.43元人民幣，創中移動回A後新高。港股方面，中移動 （00941） 升幅也曾擴大至4%，高見58.5元，最新升幅收窄2.8%至57.8元，成交29億元。

中移動A股自春假後3個交易日累升17%，公司於假期前宣布，母企全年擬斥最多50億元人民幣增持A股，並於1月底已動用約7.1億元人民幣。

中移動因應完成回A股上市，也宣布2月7日可恢復港股一般授權，可最多回購10%港股。

中金發表報告指，中移動用戶規模與ARPU值雙雙提升，並與中國廣電共建共享建成20萬個700MHz5G基站站，有望降低公司5G網絡建設成本，鞏固網絡覆蓋優勢。

中金續指，中移動現金流穩定充沛，派息有望穩健提升，料2021年至23年每股盈利分別為3.37、3.53、4.26元人民幣，股息率分別為5.6厘、6.1厘、7.3厘。

中金予中移動「跑贏行業」投資評級，港股目標價70元、A股目標價81元人民幣。

相關文章：

【中移動941】中移動回購港股2月7日解禁 最多回購10%港股、貨值近千億