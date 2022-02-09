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【第五波疫情】陳智思：只要香港成「社區全面接種」　對未來一年重新對全球開放非常樂觀

Hot Talk 13:28 2022/02/09

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【第五波疫情】陳智思：只要香港成「社區全面接種」　對未來一年重新對全球開放非常樂觀

本港第五波疫情持續，政府奉行「動態清零」政策，收緊防疫措施，並擴大疫苗通行證範圍。行政會議召集人陳智思接受彭博電視訪問時表示，只要香港達成「社區全面接種（fully vaccinated community）」，同時對於Omicron及其他變種病毒有更深入的認識及了解，對香港能於未來一年重新對全球開放非常樂觀。

陳智思指，香港接種比率已達80%，其中12至59歲接種比率更接近九成，目前是推動最後一群人去進行接種，因目前逾65歲以上接種比率仍然偏低，80歲以上更低，雖然80歲以上人士或許不常出外，但仍責任推動有關人士接種疫苗，因為不能有任何意外。

瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間【下一頁】

特首林鄭月娥早前指，希望第一劑達至九成接種比率。陳智思相信，未來2至3個月可以達到有關目標。

政府昨日宣布，收緊防疫措施，並禁止兩個家庭以上的私人聚會。陳智思指，所有措施都是阻止公眾場所出現人群聚集，如商場、寫字樓、公共交通等，因即使已完成接種兩劑疫苗，大部分抗體水平仍偏低，仍有機會受到病毒感染。

「動態清零」不等於要將確診永遠降至零

中港奉行「動態清零」政策，陳智思認為，「動態清零」不等於要將確診永遠降至零，因為這是不可能，但會盡一切所能控制疫情，相信香港不會出現像內地的完全封鎖政策，但若香港現時開關，香港醫療系統或會承受不了。

經濟師如何解讀收緊防疫措施的影響？【下一頁】

他指，中國也不可能永遠封關，相信全球都在找尋方法去令疫情完結，但香港要好好控制輸入的確診個案，未來數月難以回復正常，但可以將隔離時間縮短至一個可接受水平。

「現時已將隔離時間，由之前的21天縮短至14天，當外圍的Omicron確診個案下降，香港便會放寬入境限制，但同時九成接種比率也重要，因香港居民需要為重新開關做好準備。」

陳智思相信，當有更多數據顯示Omicron變種病毒的潛伏期實際更短，隔離時間便可以更短，因此對於香港一年內重新開關感樂觀。

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