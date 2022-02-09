【美股焦點】據指通用汽車GM調高電動貨車及SUV產量6倍　目標今明兩年共交付40萬輛

▲ 據指通用汽車GM調高電動貨車及SUV產量6倍

美國汽車大廠通用汽車（General Motor，美：GM）今年據指擬大幅提升電動SUV與電動貨車產量。路透引述供應商資料指，通用汽車料將電動車產量目標較原計劃大升6倍。

路透報道，據由通用汽車供應商取得的資料顯示，GM今年計劃生產4.6萬輛電動貨車及配備新電池的電動Cadillac SUV，較其原計劃產量7000輛大增5.6倍。同時，GM向供應商指，其電動版Hummer今年產量目標為2.1萬輛，較原有產量目標只有3800輛大增4.5倍。而Cadillac Lyriq 電動SUV又將加大今年產量目標至2.5萬輛，較原先的3200輛大增6.8倍。

同時，公司又將重新生產Chevrolet Bolt電動車，由於早前要回收及更換Bolt電池，目前暫停生產該款車輛。

事實上，通用汽車需提升產能並非只因需求強勁，而是要應對同業競爭，如福特（Ford，美：F）計劃至2023年提升電動車產能至60萬輛；Tesla在美國第2間廠房開始於德州初產；Rivian（美：RIVN）和Lucid （美：LCID）亦加快推出其輕便客貨車和高端房車。

GM行政總裁巴拉（Mary Barra）上周表明，公司將有意加快電動車生產，目標在今、明年共交付40萬輛，但她未有提及具體細節來提升產能。此前，公司又表示，目標至2025年，北美地區電動車產能提高到100萬輛，並預計在未來的5年內取代Tesla成為美國最大的電動車銷售商。同時，又有指公司為了加快電動車和軟體驅動服務的開發，今年將招聘8,000多名新的技術員工。

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編輯：姚卓然