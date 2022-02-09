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【第五波疫情】滙豐始創中心、恒生九龍灣分行有員工確診　即日起暫停服務

Hot Talk 13:23 2022/02/09

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滙豐始創中心、恒生九龍灣分行有員工確診　即日起暫停服務

第五波疫情持續擴散，再有銀行因有員工確診而即時停業。HSBC滙豐始創中心分行及恒生銀行 （00011） 九龍灣分行各有1名員工確診，相關分行即日起暫停服務，直至另行通知。

此外，滙豐愉景灣分行因被政府納入強制檢測公告，同樣即日起暫停服務。

滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）｜【下一頁】

滙豐表示，旺角始創中心分行的確診員工，最後到分行上班的日期為2月8日，分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。始創中心及愉景灣分行的所有員工會進行病毒檢測。

美10年期國債突破1.97厘　滙豐撲60元關、中銀高見32.5元｜【下一頁】

恒生九龍灣優越及優進理財中心，1名員工檢測後初步確診，分行同樣即時停業。恒生表示，該名員工最後上班日期為2月8日，主要負責後勤工作，無需與客戶接觸，工作期間一直全程佩戴口罩。

恒生稱，會安排該分行進行深層清潔及消毒，而全部員工會被安排接受檢測， 並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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