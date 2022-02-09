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北韓自稱導彈測試「震撼世界」 全球唯一敢抗衡美國

環球社會熱點 13:29 2022/02/09

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北韓上月接連頻繁試射導彈，向外界展示自家研發導彈的實力。北韓外務省周二（8日）發表聲明，聲稱北韓是唯一敢以「震撼世界」的導彈測試、挑戰美國的國家。

特朗普被揭私自帶走金正恩「情信」美政府追數尋回 【下一頁】

北韓外務省周二發表聲明，讚揚北韓今年以來試射連串導彈是重要成就，加強北韓威懾能力。外務省指世界200多個國家，僅少數國家擁有擁有氫彈、洲際彈道導彈及高超音速導彈，而北韓是其中之一。

外務省續稱，現今很多國家浪費時間屈服及盲目與美國打交道，但只有北韓唯一敢以「震撼世界」的導彈測試來抗衡美國。

北韓試射中長程彈道火星12型導彈 射程可達美國 【下一頁】

美國國務院回應指，再次重申對北韓沒有敵意，但北韓卻對對國際和平與安全構成威脅。發言人指，華府將致力確保美國人民、軍隊及盟友安全， 並敦促恢復美朝對話。

北韓上月最少進行7次導彈試射，包括測試新型高超音速導彈，嚴重違反聯合國安理會決議。

美國有北韓問題專家指出，聲明由外務省發出降低其威嚇性，認為平壤政府並非宣稱將會使用有關武器，而是向外界展示北韓掌握及有能力使用相關武器。

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*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢

責任編輯：郭麗明

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