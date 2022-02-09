  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SpaceX】受地磁風暴影響　40顆Starlink衛星將被摧毀

科技 13:00 2022/02/09

分享：

但初步分析顯示，低空增加的阻力，使衛星無法離開安全模式以提升軌道機動，所以預計多達40顆衛星將重新進入或已經重新進入地球大氣層。（法新社）

Elon Musk（馬斯克）旗下航天科技公司SpaceX，最近跨越了發射2,000顆「星鏈計畫」（Starlink）衛星的里程碑，並進入發射12,000顆衛星目標。不過，其計劃近日就遭到打擊，SpaceX表示40顆Starlink將因為地磁風暴（geomagnetic storm）而被摧毀。

【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！

大氣阻力急升50%

據《The Verge》報道，SpaceX在上周四（2/3）透過獵鷹9號，在低地球軌道發射了49顆Starlink衛星。不幸的是，上周五受地磁風暴嚴重影響，導致大氣變暖並使其密度增加，令大氣阻力急升50%。

【Starlink】湯加海底光纖電纜受損　Starlink助修復網路

為應對危機，Starlink團隊指揮衛星進入安全模式，並進行邊緣飛行（edge-on flying），希望盡量減少阻力，並有效地躲避地磁風暴。但初步分析顯示，低空增加的阻力，使衛星無法離開安全模式以提升軌道機動，所以預計多達40顆衛星將重新進入或已經重新進入地球大氣層。

SpaceX：不會有衛星零件墜落地面

SpaceX表示，脫軌衛星與其他衛星的碰撞風險為零，在設計上，它們在進入大氣層後就會銷毀，這意味著沒有軌道碎片產生，也不會有衛星零件會降落地面。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
2022/01/07
【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
2022/01/19
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
【衝出地球】呈現真實感！　首個太空製片廠料2024年升空
2022/01/25
【衝出地球】呈現真實感！　首個太空製片廠料2024年升空
【航天科技】SpaceX加快火箭發射頻率　擬一周發射一次
2022/01/28
【航天科技】SpaceX加快火箭發射頻率　擬一周發射一次

你可能感興趣

【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
18:10 2022/01/07
【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
12:07 2022/01/19
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
【衝出地球】呈現真實感！　首個太空製片廠料2024年升空
11:55 2022/01/25
【衝出地球】呈現真實感！　首個太空製片廠料2024年升空
SpaceX 航天科技 馬斯克

下一篇文章

【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收費陷阱】Adobe訂閱制度遭網民狠批　免費試用隨時變付費
【收費陷阱】Adobe訂閱制度遭網民狠批　免費試用隨時變付費
【Gmail新介面】Gmail操作介面改版！　增4大程式切換功能
【Gmail新介面】Gmail操作介面改版！　增4大程式切換功能
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款