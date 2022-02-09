【SpaceX】受地磁風暴影響　40顆Starlink衛星將被摧毀

▲ 但初步分析顯示，低空增加的阻力，使衛星無法離開安全模式以提升軌道機動，所以預計多達40顆衛星將重新進入或已經重新進入地球大氣層。（法新社）

Elon Musk（馬斯克）旗下航天科技公司SpaceX，最近跨越了發射2,000顆「星鏈計畫」（Starlink）衛星的里程碑，並進入發射12,000顆衛星目標。不過，其計劃近日就遭到打擊，SpaceX表示40顆Starlink將因為地磁風暴（geomagnetic storm）而被摧毀。

【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務 收費貴5倍！

大氣阻力急升50%

據《The Verge》報道，SpaceX在上周四（2/3）透過獵鷹9號，在低地球軌道發射了49顆Starlink衛星。不幸的是，上周五受地磁風暴嚴重影響，導致大氣變暖並使其密度增加，令大氣阻力急升50%。

【Starlink】湯加海底光纖電纜受損 Starlink助修復網路

為應對危機，Starlink團隊指揮衛星進入安全模式，並進行邊緣飛行（edge-on flying），希望盡量減少阻力，並有效地躲避地磁風暴。但初步分析顯示，低空增加的阻力，使衛星無法離開安全模式以提升軌道機動，所以預計多達40顆衛星將重新進入或已經重新進入地球大氣層。

SpaceX：不會有衛星零件墜落地面

SpaceX表示，脫軌衛星與其他衛星的碰撞風險為零，在設計上，它們在進入大氣層後就會銷毀，這意味著沒有軌道碎片產生，也不會有衛星零件會降落地面。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢