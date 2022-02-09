【新冠病毒】紐約白尾鹿被驗出 恐成新變種宿主

新冠肺炎出現變種病毒後，讓疫情產生變化。美國有研究發現，紐約近日從白尾鹿身上檢測出新冠病毒，使人憂慮動物或會成為新型變種病毒來源，甚至最終傳染予人類。

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美研究：孕婦打mRNA疫苗 逾半嬰兒半歲仍有新冠抗體 【下一頁】

由賓夕法尼亞州立大學（Pennsylvania State University）科學家領導的研究中，從紐約斯塔滕島（Staten Island）131隻白尾鹿（White-tailed deer）的血液及部分鼻拭樣本發現病毒抗體，推估白尾鹿或曾感染新冠肺炎，更有可能再次感染新變種。

獸醫微生物學庫欣普迪（Suresh Kuchipudi）表示，在動物群體流傳的病毒往往有可能提升傳染至人類的風險，更危險是病毒或因而更易進化為呼吸道病毒的變種。庫欣普迪指出，當病毒進化完成，將可能突破現有疫苗的保護，屆時需要改變疫苗配方。

今次為首次在野生動物中發現Omicron變種病毒，但根據美國農業部，現時無證據顯示，新冠病毒經動物傳染人類，多數動物感染個案均為曾與人類密切接觸個案。去年8月，美國俄亥俄州發現全球首宗野生鹿感染案例，農業部過往曾發現狗隻﹑貓咪﹑老虎﹑獅子及豹發現新冠病毒。

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責任編輯：吳漢培