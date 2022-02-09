  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Amazon】亞馬遜針對醫療保健需求　擴展遙距及上門看診服務範圍

科技 15:00 2022/02/09

分享：

變種病毒Omicron繼續肆虐，醫療服務的需求不斷增長。亞馬遜（Amazon）昨（8 日）宣布將在美國全國地區推出遙距醫療服務Amazon Care，以及擴展面對面診症等醫療保健服務至20個城市。

Amazon除了預計今年將遙距醫療服務推至全美地區，還計畫把面對面診症等護理服務拓展到20個城市，包括三藩市、邁阿密、芝加哥和紐約市等主要大都市，方便客戶看診。現時，Amazon已在美國8個城市提供上門看診服務。

【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元

Amazon Care提供緊急和基本保健服務，包括新冠肺炎和季節性流感檢測、疫苗接種、疾病和創傷的治療、保健服務、性健康診治等。亞馬遜補充，假如患者未能透過遙距診治解決問題，Amazon Care會安排執業護士上門為患者提供護理。

事實上，亞馬遜早在2019年推出Amazon Care，服務對象是旗下西雅圖、華盛頓州及其他地區員工，屬試驗性質。伴隨著全球對醫療服務的需求愈來愈高，沃爾格林 (Walgreens)、CVS藥局、沃爾瑪（Walmart）等企業，都相繼擴大醫療保健服務。為保持競爭力，亞馬遜也擴展醫療服務，把Amazon Care覆蓋至全美各地。

【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能

【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【語音留言】美國擬對無聲語音留言立法　打擊推銷詐騙
2022/02/04
【語音留言】美國擬對無聲語音留言立法　打擊推銷詐騙
【私隱安全】美國國稅局終屈服　棄用人臉識別驗證納稅人賬戶身份
2022/02/08
【私隱安全】美國國稅局終屈服　棄用人臉識別驗證納稅人賬戶身份
【Amazon Style】亞馬遜開實體時裝店　科技試身室免店員協助
2022/01/20
【Amazon Style】亞馬遜開實體時裝店　科技試身室免店員協助
【智能語音】捷豹路虎汽車　引入亞馬遜智能語音助手Alexa
2022/02/05
【智能語音】捷豹路虎汽車　引入亞馬遜智能語音助手Alexa

你可能感興趣

【語音留言】美國擬對無聲語音留言立法　打擊推銷詐騙
18:10 2022/02/04
【語音留言】美國擬對無聲語音留言立法　打擊推銷詐騙
【私隱安全】美國國稅局終屈服　棄用人臉識別驗證納稅人賬戶身份
17:30 2022/02/08
【私隱安全】美國國稅局終屈服　棄用人臉識別驗證納稅人賬戶身份
【Amazon Style】亞馬遜開實體時裝店　科技試身室免店員協助
19:57 2022/01/20
【Amazon Style】亞馬遜開實體時裝店　科技試身室免店員協助
網上服務 醫療科技 保健 美國 Amazon

下一篇文章

【廢物利用】廢棄太陽能板再重用　德國科研機構研再生PERC太陽能電池
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Gmail新介面】Gmail操作介面改版！　增4大程式切換功能
【Gmail新介面】Gmail操作介面改版！　增4大程式切換功能
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
【收費陷阱】Adobe訂閱制度遭網民狠批　免費試用隨時變付費
【收費陷阱】Adobe訂閱制度遭網民狠批　免費試用隨時變付費
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款