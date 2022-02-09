【Amazon】亞馬遜針對醫療保健需求　擴展遙距及上門看診服務範圍

變種病毒Omicron繼續肆虐，醫療服務的需求不斷增長。亞馬遜（Amazon）昨（8 日）宣布將在美國全國地區推出遙距醫療服務Amazon Care，以及擴展面對面診症等醫療保健服務至20個城市。

Amazon除了預計今年將遙距醫療服務推至全美地區，還計畫把面對面診症等護理服務拓展到20個城市，包括三藩市、邁阿密、芝加哥和紐約市等主要大都市，方便客戶看診。現時，Amazon已在美國8個城市提供上門看診服務。

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Amazon Care提供緊急和基本保健服務，包括新冠肺炎和季節性流感檢測、疫苗接種、疾病和創傷的治療、保健服務、性健康診治等。亞馬遜補充，假如患者未能透過遙距診治解決問題，Amazon Care會安排執業護士上門為患者提供護理。

事實上，亞馬遜早在2019年推出Amazon Care，服務對象是旗下西雅圖、華盛頓州及其他地區員工，屬試驗性質。伴隨著全球對醫療服務的需求愈來愈高，沃爾格林 (Walgreens)、CVS藥局、沃爾瑪（Walmart）等企業，都相繼擴大醫療保健服務。為保持競爭力，亞馬遜也擴展醫療服務，把Amazon Care覆蓋至全美各地。

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責任編輯：吳嘉雯

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