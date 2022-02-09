【電子支付】蘋果推全新Tap to Pay支付功能 助商戶省卻添置支付終端費用

蘋果（美：AAPL）今天宣布，在iPhone上推出全新的Tap to Pay功能，讓商戶能將iPhone化身為支付終端，通過iPhone內置的近場通訊（NFC）技術，接收來自Apple Pay、非接觸式信用卡、扣賬卡及其他電子錢包的支付，讓商戶毋須額外添置支付終端的費用，也能享受到非接觸式電子收款的便利，支援機型包括iPhone XS及更新的型號。

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蘋果將會為支付平台的程式開發者開放API，以便將Tap to Pay功能加入至相關的iOS應用程式內。蘋果透露預計在今年春季，支付服務提供商Stripe，以及電子商務平台Shopify的POS系統，將會是首批在iPhone上提供Tap to Pay的支付平台，其他支付平台及應用程式則預計在今年稍後時間推出。

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蘋果稱此服務預計將會在今年稍後時間在美國地區率先推出，而《彭博新聞社》記者Mark Gurman上月底已事先張揚此消息，並預告這個新功能將會隨著iOS 15.4更新同步登場。

蘋果於2020年花了1億美元（約7.8億港元），收購了加拿大新創公司Mobeewave，成為Tap to Pay功能的技術基礎。

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責任編輯：嚴浩文