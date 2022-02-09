  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】蘋果推全新Tap to Pay支付功能 助商戶省卻添置支付終端費用

環球政經 14:30 2022/02/09

分享：

蘋果（美：AAPL）今天宣布，在iPhone上推出全新的Tap to Pay功能，讓商戶能將iPhone化身為支付終端，通過iPhone內置的近場通訊（NFC）技術，接收來自Apple Pay、非接觸式信用卡、扣賬卡及其他電子錢包的支付，讓商戶毋須額外添置支付終端的費用，也能享受到非接觸式電子收款的便利，支援機型包括iPhone XS及更新的型號。

【青姐話】財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

蘋果將會為支付平台的程式開發者開放API，以便將Tap to Pay功能加入至相關的iOS應用程式內。蘋果透露預計在今年春季，支付服務提供商Stripe，以及電子商務平台Shopify的POS系統，將會是首批在iPhone上提供Tap to Pay的支付平台，其他支付平台及應用程式則預計在今年稍後時間推出。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27,000點   最新看好7隻本地股【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

蘋果稱此服務預計將會在今年稍後時間在美國地區率先推出，而《彭博新聞社》記者Mark Gurman上月底已事先張揚此消息，並預告這個新功能將會隨著iOS 15.4更新同步登場。

蘋果於2020年花了1億美元（約7.8億港元），收購了加拿大新創公司Mobeewave，成為Tap to Pay功能的技術基礎。

【溫股知新】恒指區間上又落    高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Apple Pay iPhone Apple Watch 信用卡 NFC POS iOS

上一篇文章

配合政府最新抗疫安排　恒地煞停映築銷售活動　準買家可退票

下一篇文章

【內險股】公募基金持股刷新歷史新低 內險股期待拐點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款