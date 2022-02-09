【內險股】公募基金持股刷新歷史新低 內險股期待拐點

東方證券指出，2021年第4季內險板塊的國內公募重倉股持倉佔比進一步下降，體現出市場對板塊的悲觀態度沒有改善。期內，內險板塊的持倉佔比已由2020年第4季的2.25%降至0.17%，繼2021年第3季的0.20%續創歷史新低。另一方面，內險板塊的低配幅度按季由2021年第3季的88.77%增至91.26%，尤其是對比2018年第3季的47%的高配幅度，顯示出投資情緒已經降至歷史冰點。

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此外，內險板塊的前五重倉股持倉比例也是增減互現，中國平安、中國太保、新華保險的公募重倉股比分別由2021年第3季的 0.141%、0.051%、0.003%降至0.130%、0.040%、0.001%。中國人壽、中國人保的重倉股比則分別由0.0007%、0%增至0.0020%、0.0002%。

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該行認為，內險隊伍清虛下的規模探底逐步形成，留存下的隊伍產能有所提升，開門紅有望逐步開啟；財險拐點已至，期待保費與COR的同步改善；權益市場展望樂觀，投資上限放開更添向上彈性，看好積極推動改革，以科技賦能與交叉銷售提升產能的大型險企，維持行業看好評級。後續建議關注中國平安、中國太保、友邦保險（01299）。

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記者：林衛