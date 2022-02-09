▲ 【互聯網監管】中國手遊發行商1月全球吸金22.6億美元 騰訊重奪榜首

內地手遊發行商全球吸金力繼續增長，有內媒引述市場研究機構Sensor Tower稱，1月中國手遊發行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，共34個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金22.6億美元（約176億港元），佔全球TOP100手遊發行商收入近39%。

當中騰訊 （00700） 遊戲總收入按月增長22%，隨著新賽年、新英雄、新皮膚等海量內容上線，1月《王者榮耀》總收入按月增長92%，重回中國iOS手遊暢銷榜榜首。此外，騰訊《穿越火線》手遊於1月19日推出新版本「虎虎生威」，隨著新角色、新皮膚等大量內容釋出，遊戲收入按月增長58%，重回手游暢銷榜前十。

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受惠旗下手遊《原神》、《崩壞3》和《未定事件簿》收入迎來不同幅度的提升，米哈遊總收入按月增長52%。 1月份《原神》全球收入按月增長55%，是2020年9月上市至今，收入排名第3的月份。

1月份中國手遊發行商App Store 及Google Play 最高收入排名依次為騰訊、網易 （09999） 、米哈遊、趣加及莉莉絲。1月中國App Store 遊戲收入排行榜依次為王者榮耀、和平精英、原神、夢幻西遊及三國志戰略版。

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記者：李哲毅