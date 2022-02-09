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【券商點睇】冬奧催化冰雪及戶外運動熱情 關注體育股機會

股樓投資 12:56 2022/02/09

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國金證券發表報告指，關注冬奧催化下的冰雪、戶外結構性機會。短期來看，冬奧會將繼續推動冰雪運動的普及、發展，帶動相關服裝消費，並激發國貨消費熱情。根據阿里數據，由除夕至正月初四，天貓滑雪裝備按年增長超過180%、冰上運動品類按年增超過300%。中長期來看，中國戶外、冰雪產業處於快速增長階段。根據商務部數據，2021年帳篷、滑雪裝備、衝浪潛水等產品銷售額分別按年增長57%、55%、39%，且滲透率顯著低於發達國家水平，增長潛力較大。

【同場加映】青姐話：財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

根據渠道調研數據，預計李寧（02331）品牌2022年1月按年實現近100%增長；剔除春節前置影響，以農曆計算，預計仍實現27%至35%左右增長，表現亮眼，維持領先優勢；安踏（02020）品牌春節農曆預計實現雙位數增長，客單價提升順利，且冠軍店店效提升顯著，開年表現優秀。

【延伸閱讀】2022年部署：麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行指，在品牌服飾弱復甦背景下，建議關注自身基本面強、冰雪產品布局領先、冬奧會賽事相關營銷充分的安踏體育、李寧、特步國際（01368）等。

【同場加映】溫股知新：恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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記者：林衛

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安踏體育（02020） 港股 李寧（02331） 特步國際（01368） 滑雪 運動 中國

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