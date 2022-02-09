【鐵礦石】針對近期鐵礦石價格異動 國內監管約談資訊企業

自1月以來，國內鐵礦石期貨持續上揚，周二（8日）更高見841元（人民幣，下同），年內累計上升23.7%。有見及此，發改委、市監局找來鐵礦石資訊企業約談，結果鐵礦石期貨應聲下跌，周三（9日）中午報785元，較上日回落5.4%。

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針對近期鐵礦石價格出現異動的情況，國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。

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國家發展改革委、市場監管總局高度關注鐵礦石價格變化，將進一步研究採取有效措施，保障鐵礦石市場價格平穩運行；同時加強市場監管，對於捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規行為，露頭就打，嚴厲懲處。

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記者：林衛