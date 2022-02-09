  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵礦石】針對近期鐵礦石價格異動 國內監管約談資訊企業

股樓投資 12:50 2022/02/09

分享：

自1月以來，國內鐵礦石期貨持續上揚，周二（8日）更高見841元（人民幣，下同），年內累計上升23.7%。有見及此，發改委、市監局找來鐵礦石資訊企業約談，結果鐵礦石期貨應聲下跌，周三（9日）中午報785元，較上日回落5.4%。

【同場加映】青姐話：財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

針對近期鐵礦石價格出現異動的情況，國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

國家發展改革委、市場監管總局高度關注鐵礦石價格變化，將進一步研究採取有效措施，保障鐵礦石市場價格平穩運行；同時加強市場監管，對於捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規行為，露頭就打，嚴厲懲處。

【同場加映】溫股知新：恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟

上一篇文章

【券商點睇】冬奧催化冰雪及戶外運動熱情 關注體育股機會

下一篇文章

【疫市好老闆】耀才主席葉茂林「疫境」下仍闊綽獎勵員工 年終花紅人人有份 最傑出員工獲派高達37個月花紅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款