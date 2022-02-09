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【石Sir午市閒談】今日推介紫金｜中興通訊、中移動、藥明生物、小鵬汽車、泡泡瑪特最新部署

股市 12:37 2022/02/09

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恒生指數中午收報24808點，升478點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介紫金 （02899） ，另亦會分析中興通訊 （00763） 、中移動 （00941） 、藥明生物 （02269） 、小鵬汽車 （09868） 、泡泡瑪特 （09992） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 紫金礦業（02899） 中興通訊（00763） 中國移動（00941） 藥明生物（02269） 小鵬汽車－W（09868） 泡泡瑪特（09992） 石鏡泉
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