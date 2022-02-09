▲ 【大行看法】瑞士百達資管上調中資股評級至「正面」 中國監管重置似已暫停、人行政策趨寬鬆

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為，隨全球經濟在中國的引領下再次加速增長及企業利潤強勁增長，經過1月大幅拋售後，股市前景可觀，因此看好中國股票，將中國股票評級從「中性」上調至「正面」，對中國國債仍持增持立場。

盧伯樂稱，經歷過充滿挑戰的2021年，進入虎年後，中國股市前景正在改善，領先指標正在回升，中國的信貸衝量（即流入經濟的信貸總量佔GDP的比例）同樣回升，而信貸指標上升往往預示經濟增長也將會加快。

他指，中國人民銀行將貨幣政策立場轉向寬鬆，通過下調存款準備金率、官方利率及貸款基準利率等多種措施支持經濟，同時中國監管重置目前似乎已經暫停，預會讓中國股市在去年下跌20%之後收復失地，並在未來幾個月縮小與其他市場的估值差距。

「如果俄羅斯與烏克蘭的危機升級為全面的軍事衝突，中國股票可以作為有效的對沖工具。」

Omicron變異病毒正在中港肆虐，他預期，Omicron的負面影響基本上於今年首季受控，今年主題是經濟恢復到更正常的狀態——服務業應會重新開放並恢復至疫情前水平，供應鏈限制應會得到緩解，而關鍵在於價格壓力應會在年初見頂。

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