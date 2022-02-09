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【大行看法】瑞士百達資管上調中資股評級至「正面」　中國監管重置似已暫停、人行政策趨寬鬆

股市 12:17 2022/02/09

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【大行看法】瑞士百達資管上調中資股評級至「正面」　中國監管重置似已暫停、人行政策趨寬鬆

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為，隨全球經濟在中國的引領下再次加速增長及企業利潤強勁增長，經過1月大幅拋售後，股市前景可觀，因此看好中國股票，將中國股票評級從「中性」上調至「正面」，對中國國債仍持增持立場。

盧伯樂稱，經歷過充滿挑戰的2021年，進入虎年後，中國股市前景正在改善，領先指標正在回升，中國的信貸衝量（即流入經濟的信貸總量佔GDP的比例）同樣回升，而信貸指標上升往往預示經濟增長也將會加快。

瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間【下一頁】

他指，中國人民銀行將貨幣政策立場轉向寬鬆，通過下調存款準備金率、官方利率及貸款基準利率等多種措施支持經濟，同時中國監管重置目前似乎已經暫停，預會讓中國股市在去年下跌20%之後收復失地，並在未來幾個月縮小與其他市場的估值差距。

「如果俄羅斯與烏克蘭的危機升級為全面的軍事衝突，中國股票可以作為有效的對沖工具。」

瑞銀維持恒指年底27000點目標【下一頁】

Omicron變異病毒正在中港肆虐，他預期，Omicron的負面影響基本上於今年首季受控，今年主題是經濟恢復到更正常的狀態——服務業應會重新開放並恢復至疫情前水平，供應鏈限制應會得到緩解，而關鍵在於價格壓力應會在年初見頂。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：【銀行股】美10年期國債突破1.97厘　滙豐撲60元關、中銀高見32.5元

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港股 疫情 經濟 股票 中國人民銀行 中國 國債

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