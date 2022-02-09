▲ 【名家看法】交銀國際洪灝教路分辨「韭菜股」 盈利是零和遊戲但非一無是處

所謂「割韭菜」是指大戶哄抬拉高股價，吸引外界散戶們入場，在股價上漲差不多時，便大量拋售股票，大戶獲利，但散戶卻虧錢被割。交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝發表報告指，「韭菜股」具有低估值、高個股特有波動率和單日漲幅、細價、低盈利質量和少分析師覆蓋等特徵。但他同時提到，該等股票在業績期前一鳴驚人的可能性大幅增加。

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洪灝解釋，低盈利質量說明「韭菜股」估值的高低並沒有很好的置信度；高單日波動率造就了這些股票的回報類似於彩票的特質；細價則讓散戶更容易買入；而少分析師覆蓋說明機構參與度低，「韭菜股」盈利只是一場純交易的零和遊戲。

然而，韭菜股也並非一無是處。該行的量化分析發現，在業績期前，這些股票一鳴驚人的可能性卻大幅增加，但要取得這樣的超額收益則不得不買入並交易一籃子「韭菜股」。洪灝認為，韭菜股的個股特有波動性並不能用常見的市場貝塔（beta）來解釋。換言之，韭菜股的風險幾乎是「看不見、摸不著」，不同於投資學里通常的「風險」定義，而更類似於「不確定性」 。因此，承擔這種不確定性所能夠獲得的回報雖類似於彩票的巨額兌現，但也難用量化模型預測。從這個角度看，買「韭菜股」不是投資，而是賭博。

如何投資「韭菜股」？

他又提到，在巴菲特成為首富之前曾討論過作為一個散戶的優勢，那就是可以通過自己的分析和盡職調查去投資那些尚未有完善的分析師覆蓋的、機構參與度低的公司 – 類似「韭菜股」。這些公司的不確定性雖然不能用量化模型預測，但可以通過對於公司經營歷史和現狀、以及對於管理層的了解來有效地控制。這些公司才是超額收益的沃土，也正是巴菲特長期成功的秘訣所在 – 「誰會想到買個糖果店能有如此高的回報？」。

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