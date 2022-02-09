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【Bitcoin】美國司法部就2016年比特幣黑客盜竊案　凍結280億港元比特幣、歷來最大

Hot Talk 11:58 2022/02/09

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【Bitcoin】美國司法部就2016年比特幣黑客盜竊案　凍結280億港元比特幣、歷來最大

美國司法部公布，就2016年黑客入侵以香港為基地的加密貨幣交易所Bitfinex案件，最新凍結約94,000個被盜竊的比特幣（Bitcoin）資產。以上周比特幣價格計，相關比特幣涉資36億美元（約280億港元），為歷來凍結規模最高的金融資產。美國司法部於紐約市拘捕一對夫婦，指二人計劃清洗有關黑錢。

二人分別為34歲的Ilya Lichtenstein及其31歲妻子Heather Morgan，當局指二人在社交平台聲稱自己為具深厚科技知識的企業家。二人獲許以總額800萬美元保釋，並不可使用能連接互聯網的器材。

被盜比特幣Bitcoin價值6年間暴增逾60倍

當局指，二人試圖處理出售Bitfinex平台盜取119,754個比特幣，進行逾2,000項未經授權交易，利用電腦程式轉移和存入比特幣，試圖隱藏相關比特幣來源，部分所得資金轉至Lichtenstein夫婦的金融帳戶內。

該黑客入侵事件發生於2016年，當時被盜的比特幣價值約7000萬美元，隨比特幣價格近6年間狂升，被盜的約12萬個比特幣最新價值達45億美元，暴增逾60倍。

當局目前員成功凍結當中逾9.4萬個比特幣，值約36億美元。

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虛擬貨幣 美國司法部 黑客 比特幣

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