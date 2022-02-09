【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元

▲ Sony 推出第二代 Signature Walkman 系列，NW-WM1ZM2 旗艦型號即日預售。（sony官方圖片）

Sony 宣布推出 NW-WM1ZM2 及 NW-WM1AM2 兩款發燒級個人音響數碼音樂播放器（Walkman），兩款新型號產品即日（9日）接受預訂，4 月上旬正式發售，售價分別 $29,990 港元（WM1ZM2）及 $11,990 港元（WM1AM2）。

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今次是發燒級數碼音樂播放器（Walkman）Sony Signature系列5年來再次更新，兩款旗艦機 NW-WM1ZM2 及進階 NW-WM1AM2 型號，當中金色外殼的NW-WM1ZM2 ，由上一代純度 99.96% 鍍金無氧銅物料升級至 99.99% 純度，據聲學工程師佐藤浩朗（Hiroaki sato）指，外殼物料，電源及聲學零件提升，有助發揮聲音的清晰度及聲學表現。

提升串流音樂表現

另外，兩款高級音樂播放器更內置獨家專利的 S-Master HX 數碼擴音器用作處理音樂訊號，並配備 DSEE Ultimate 實時提升壓縮音樂檔、DC 線性化階段及動態等化器技術，為不同音樂或串流音樂呈現更高清原音。

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其他規格部份，兩部新機都由上一代 4 吋（854 x 480）解像度輕觸屏幕升級至 5 吋屏幕（1280 x 720），內置記憶體同為 256GB，具備更高的 40 小時播放時間及對應 MQA 或11.2MHz DSD 高清音樂格式，並轉用 USB-C 插頭充電連接。

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上一代 Signature 系列 Walkman NW-WM1Z 播放器（俗稱：金磚）及 NW-WM1A（黑磚），推出日期是 2016 年，當時採用 4.4mm 平衡耳機輸出插頭及獨有音效技術，音色較原品牌的 Walkman 系列大幅提升，曾數度斷市。

記者：向頌勤

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