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【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能

科技 12:00 2022/02/09

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據外媒《Engadget》報道，下一次PS5系統更新，將增加一些提升生活質量的功能，當中包括支援PS5語音命令功能。（Sony官網截圖）

語音命令功能在智能家居相當普及，用戶只需一聲「開燈」、「關電視機」，相應的智能家電就會執行指令。而遊戲主機PlayStation 5（PS5）亦將很快獲得類似功能。

據外媒《Engadget》報道，下一次PS5系統更新，將增加一些提升生活質量的功能，當中包括支援PS5語音命令功能。而PS4亦早於2013年推出這項功能。

【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測

Sony表示，將首先向美國和英國的英語用戶提供測試版，並正在增加一個系統選項，使控制台對玩家說出「Hey PlayStation」時作出反應。該功能開啟後，將允許玩家使用語音來啟動遊戲和其他應用程式，以及打開系統頁面和控制媒體播放。

可讓耳機輸出單聲道聲音    

該更新將帶來其他新的無障礙功能，包括一個使耳機輸出單聲道聲音的功能。Sony指出，這對單邊聽力受損的玩家來說，應該特別有幫助。

【機迷熱話】任天堂Switch銷量衝破1億大關　擊敗Wii、PS1紀錄

此外，作為更新的一部分，Sony亦在調整群組聊天的方式，包括允許玩家選擇是私人的，還是對公眾開放的。如果選擇對公眾開放，不僅你的朋友可以在沒有受邀請的情況下加入，而且他們的朋友也可以加入。

另一個新PS5功能將允許玩家按類型過濾遊戲，以及將其中最多五個遊戲保留在控制台的主屏幕上，以便快速存取。

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責任編輯：陳卓賢

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