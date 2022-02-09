【烏克蘭】馬克龍指普京保證局勢不惡化 俄羅斯隨即否認

法國總統馬克龍連續兩日旋風式出訪俄羅斯及烏克蘭，嘗試為緊張局勢降溫。馬克龍周二（8日）表示已取得普京承諾，不會讓局勢升級。但俄羅斯發言人隨即否認，指沒有與法國達成任何協議。

馬克龍普京會晤隔勁遠 無敵長檯變焦點遭瘋狂改圖 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）分別完成訪問莫斯科及基輔，馬克龍周二向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，普京（Vladimir Putin）已向他明確保證，不會讓俄烏局勢升溫，但馬克龍估計僵局可能需要幾個月的時間才能解決。

法國官員亦稱，普京與馬克龍進行6小時對話後，普京承諾不會執行任何新軍事行動。然而，澤連斯基對俄羅斯作出的和平承諾持懷疑態度。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當日隨即否認馬克龍說法，指俄羅斯沒有與法國達成任何協議，稱法國雖然是歐盟主要成員國，但無法代表北約與莫斯科談交易。

俄若入侵將叫停北溪2號？ 拜登朔爾茨現分歧 【下一頁】

同日，6艘俄國軍艦及一艘潛艇通過土耳其達達尼爾峽（Dardanelles Strait），從地中海駛向黑海；另外有多艘俄羅斯船隻及用於兩棲攻擊的登陸艦，亦周三（9日）開始抵達黑海。

自莫斯科在去年秋天開始在烏克蘭附近集結軍隊以來，馬克龍屬與普京會面的最高級西方領導人。俄羅斯已在烏克蘭邊境部署約14萬士兵，並於周四（10日）起，在白俄羅斯舉行為期10日的大規模軍事演習。俄羅斯指當演習完畢後，會從白俄羅斯撤軍。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明