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【美股焦點】強生去年底暫停生産新冠疫苗　供應量或減少數億劑

股市 11:39 2022/02/09

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【美股焦點】強生去年底暫停生産新冠疫苗　供應量或減少數億劑

有外電指，美國強生（美：JNJ）去年底暫停生産新冠肺炎疫苗，目前強生唯一一家生產可用新冠疫苗的荷蘭萊頓市工廠正轉而專注生産一種針對不同病毒、可能更有利可圖的疫苗，有消息人士估計，或使強生的新冠疫苗的供應減少數億劑，而強生計劃萊頓市工廠會在3月才重新啓動生産新冠疫苗。

報道引述強生發言人指，強生專注於確保其疫苗可以提供給有需要的人士，正在履行國際組織促進不同地區獲取新冠疫苗的義務。強生將繼續向負責裝瓶和包裝的地點提供成批的疫苗材料，而且強生目前有數百萬劑新冠疫苗庫存。

然而有報導補充指，強生有其他可用作生產疫苗的工廠，但它們不是沒有啟動及運行，就是尚未獲得監管部門的批准來生產新冠疫苗。

強生上月預測今年其新冠疫苗銷售額將達到35億美元，按年增長46%，但數字低於競爭對手。去年強生2021年新冠疫苗的銷售額爲23.9億美元，未能達到25億美元的目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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記者：李哲毅

美股 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） 疫苗 新冠肺炎疫情
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