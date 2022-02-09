加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋

加拿大的反新冠肺炎疫苗示威已維持多日，近日示威行動再次升級。大批貨車開往前赴美國的跨境大橋，並一度釀成堵塞，連帶美國入境車輛亦受影響。示威者亦阻塞另一美加陸路關口，狀況及後雖稍有緩和，但大型商用車輛仍被建議改道前往美國。

加拿大警方沒收示威者燃油 法庭禁車隊響咹擾民 【下一頁】

多個加拿大大城市出現反疫苗示威，至今已持續多日。原先發起示威的組織Freedom Convoy周一（7日）再次行動，安排大批貨車駛至接釀美國及加拿大的跨境大橋－大使橋（Ambassador Bridge）。

大橋位處的美國密歇根州（Michigan）州政府表示，至周二（8日）早上為止，前往加拿大的跨境大橋服務仍然關閉。另一方的安大略省溫莎市警方指出，前往美國的跨境大橋只維持有限度服務。

示威者為向政府施壓，周一通宵堵塞另一個美國與加拿大的陸路關口，阻止車輛經艾伯塔省（Alberta）前往美國蒙大拿州（Montana）。據悉關口於周二已部分重開，車輛能從美國進入加拿大，但加拿大前往美國的大型商用車輛則被建議改道。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署 【下一頁】

加拿大總理杜魯多隔離多日後，周一再次現身時表明，對示威行為的惱怒，批評有人試圖阻礙加拿大的經濟﹑民主及其他民眾。杜魯多周二在國會被問會否提前完結防疫限制，只回應會按科學作出決定。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則表示，有關示威行動明顯已超越當初對強制接種疫苗的訴求，將與加拿大方人員聯手，解決兩國陸嘔關口堵塞問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培