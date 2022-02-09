【大行報告】瑞信下調藥明生物目標價至120元、反映被納未經核實名單潛在影響　富瑞反稱是加倉的黃金機會

▲ 【大行報告】瑞信下調藥明生物目標價至120元 以反映被納未經核實名單潛在影響及不確定性

藥明生物 （02269） 旗下無錫和上海子公司遭美國商務部納入「未經核實」實體名單（Unverified List， UVL），限制業務往來，瑞信稱，鑑於「未經核實」實體名單所帶來的潛在影響和不確定性，將藥明生物目標價由151元大削約兩成至120元，但維持跑贏大市評級。富瑞則認為，現時是加倉藥明生物的黃金機會，重申「買入」評級，目標價200元。

富瑞表示，疫情導致美國機構沒有在中國進行現場檢查。藥明生物有信心可以上訴，因為公司具有所有必要的證據證明合規，管理層亦指，納入名單不會對日常運營、當前及未來的客戶訂單產生影響。該行認為，藥明生物有能力解決，股份仍是該行首選。

瑞信：下調藥明生物收入增長率

瑞信指出，該行下調藥明生物今年起的收入增長率，以符合藥明生物給出的指引，同時考慮了藥明生物何時才能擺脫「未經核實」實體名單的不確定性，以及潛在美中地緣政治風險。

瑞信下調藥明生物目標價反映較低長期現金流

瑞信在中期略微提高藥明生物資本支出和營運資本假設，故分別下調21、22及23年淨利潤預測約7%、11%及12%。下調目標價主要反映較低的長期現金流及終值。

瑞信指出藥明生物下行風險包括：項目數量及商業項目收入增長低於預期、競爭加劇、地緣政治風險。

藥明生物預計事件目前影響有限

瑞信指，藥明生物首席執行官陳智勝（Chris Chen）周二（8日）主持電話會議，提到藥明生物預計事件對目前業務的影響有限，因為僅涉及部分材料以及無錫、上海工廠，而公司仍有超過6個月的供應庫存，並且可以從美國以外的供應商處採購涉事的生物反應器控制器及中空纖維過濾器等。

瑞信：任何過去兩年購買涉事產品的中國公司理論上都需要接受美國商務部檢查

瑞信提到，市場情緒轉弱，部分客戶擔心當局會否對藥明生物或其他中國CRO（藥物研發外包服務公司）採取進一步行動，有人認為此事件與去年12月有外電引述不實消息指中國生物科技公司將被列入實體名單有關。

瑞信表示，理論上，任何在過去兩年購買涉事的生物反應器控制器及過濾器的中國公司都需要接受美國商務部檢查，而美國商務部目前或未能到訪這批中國公司進行此類驗證。

藥明生物料因購買生物反應器等較同行多 故被納入「未經核實」實體名單

藥明生物被問及為何被納入「未經核實」實體名單，管理層估計，或是因為藥明生物購買生物反應器比其他公司更多。

藥明生物強調會積極解決被納入「未經核實」實體名單問題，會先向美國商務部發表聲明，保證會正確使用產品，並繼續對方邀請到訪公司視察。瑞信提到，藥明康德管理層沒有給出明確的時間表，但考慮到事件剛剛發生，認為是可以理解。

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