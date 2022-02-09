世衛指發現Omicron後增50萬死 美統計：全球感染破4億

全球新冠肺炎疫情持續，變種病毒Omicron出現更引發最新一波疫情。世界衛生組織指出，發現Omicron後，全球增加50萬宗新冠死亡，更指亞變種BA.2傳染力更強，惟未知會否重新感染康復者。美國統計發現，全球新冠感染人數已突破4億。

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世衛官員馬哈茂德（Abdi Mahamud）周二（8日）表示，現時不確定感染BA.1後會否再次感染BA.2。馬哈茂德稱自從去年11月底發現Omicron變種後，全球增加1.3億宗確診，另有50萬宗死亡。

雖然不少研究指出，Omicron的嚴重性不及Delta，但馬哈茂德強調，現今已有有效新冠疫苗的情況下，Omicron疫情仍能導致50萬死亡，不應忽視其威脅。

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世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）則表示，現時正追蹤4款不同版本的Omicron變種，指出亞變種BA.2傳染力更強，有可能成為新主流病毒株，預期全球內發現更多相關病例。

范克爾克霍夫指出，世衛正監察近來部分國家及地區確診急增但Omicron變種個案減少，會否與BA.2有關。范克爾克霍夫亦強調，目前未有證據顯示BA.2的嚴重性更強，仍在持續研究。范克爾克霍夫更認為，Omicron的確診人數驚人，真實死亡人數恐怕更多。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，全球感染新冠肺炎人數達至3億的1個月內，已再次飆升至4億，短時間內增加1億人感染。同時，新冠死亡個案亦增至逾570萬。

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責任編輯：吳漢培