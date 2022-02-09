【大行報告】瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間　降九龍倉置業目標價

▲ 【大行報告】瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間 降九置目標價

本港第五波疫情急轉直下，今日新增逾千宗確診個案，政府昨宣布收緊一系列社交距離限制措施，禁止兩個家庭以上的私人聚會，並擴大疫苗通行證適用範圍。瑞信認為，政府收緊防疫措施，料會對零售收租股及寫字樓收租股造成更大壓力，當中九龍倉置業 （01997） 及香港置地（HK Land）受到的衝擊最大。

「只要動態清零政策仍在，相信社交距離限制措施會持續一段相對長的時間，將會對於本土零售銷售構成負面衝擊。」

瑞信指，自本港確診個案數目再次上升後，九置的股價便跑輸大市，而收緊社交距離防疫措施，及中港通關日期再押後，將不利於九置零售租戶組合的租戶銷售額復甦。

「假若九置再為租戶提供短期租金優惠，將會對九置利潤構成影響。」

香港置地方面，瑞信稱，由於香港置地推出5億美元回購計劃，同時中環寫字樓市值租金（spot rent）自去年9月起有改善，股價表現相對堅挺，但即使回購繼續為股價提供支持，部份仍會被寫字樓租賃需求轉弱及內地物業銷售不明朗因素增加所抵銷。

瑞信指，中港通關日期押後將會損害旅客復甦，跨境活動低迷也會抑制寫字樓的租賃需求。

瑞信調低九置2021至2023年每股盈預測7%至8%，資產淨值降3%，並將目標價降低3.2%至42.1元；香港置地目標價則升25.6%至5.74美元。兩者評級均為「中性」。

相關文章：【疫苗通行證】政府加辣谷針、實施最嚴格防疫措施 人力資源顧問警告威脅香港增長前景

相關文章：【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會 究竟何謂跨家庭聚會？

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢