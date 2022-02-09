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【香港疫情】港府要求航空貨機人員家居隔離需戴電子手環、客機人員入住指定檢疫點　國泰航空：遵從所有規定

股市 11:23 2022/02/09

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【香港疫情】港府要求航空貨機人員隔離需戴電子手環、客機人員入住指定檢疫點　國泰航空：遵從所有規定

香港新冠病毒第五波疫情來勢洶洶，單日個案料增逾1000宗，港府再收緊機組人員檢疫安排。據國泰航空 （00293） 向機組人員發出通知，政府將進一步收緊對機組人的隔離規定，貨機機組人員在家隔離時需佩戴電子手環，曾前往高風險地區的客機機組人員則需入住指定檢疫點隔離14天，相關安排即日（9日）起生效。

國泰航空回應本報時稱，會繼續遵從香港有關當局就應對疫情的所有規定，會盡力維持往返香港樞紐的客運及貨運的關鍵連繫。

港府最新安排將規定航空公司不能將本地和海外機組人員編在同一航班上，同一航班上的所有機組人員只有在隔離時間相同的情況下才能一起飛行。 對於常駐香港的貨機人員，在返港後的首三天均需24小時戴上電子手環。

另外，文件顯示，作為加強防疫措施的一部分，航空公司將被要求向政府提供有關海外工作人員的某種形式的「可視化文件」，以便進行嚴格檢查，惟文件沒有透露詳細細節。

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港股 國泰航空（00293） 疫情 香港 航空 防疫措施 電子手環
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