【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半

▲ Google強調，今年會繼續進行自動啟用2SV的要求，因為這方法可防止知道用戶密碼的人登錄其帳戶，除非他們也能同接觸到用戶的手機。（Google官網截圖）

近年不少 Google和Youtube帳戶被盜用，反映設定「雙重驗證」相當重要。為了保護用戶的帳號，去年Google為終端用戶自動啟用「兩步驗證」（2-Step Verification, 2SV）要求，現時已為1.5億人成功進行2SV，這措施亦幫助Google帳戶被盜用的數量減少達50%，充分說明擁有第二種驗證形式在保護用戶數據和個人訊息方面是相當有效。

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Google強調，今年會繼續進行自動啟用2SV的要求，因為這方法可防止知道用戶密碼的人登錄其帳戶，除非他們也能同接觸到用戶的手機。

雙因素認證（2FA）包括在輸入電子郵件和密碼後，在已登錄的手機上點擊「是」，或將物理安全密鑰插入（或通過NFC點擊）設備中。Google表示，全世界共有超過20億部設備自動支援這項技術。

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Google鼓勵用戶在其帳戶上手動啟用2SV，並定期進行安全檢查和使用密碼管理器，還有針對高知名度用戶的高級保護計劃。

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責任編輯：陳卓賢