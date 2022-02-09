  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行股｜HSBC】美10年期國債突破1.97厘　滙豐撲60元關、中銀高見32.5元

股市 11:49 2022/02/09

分享：

美國聯儲局最快3月開始加息，美債息同樣抽升。10年期美債息曾飆升至2019年以來高位，高見1.971厘。債息進一步上揚，利好HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 等多隻銀行股同創逾一年高，渣打率先突破60元關，中銀續創逾52周高。

10年期美國國債隔晚高見1.971厘，市場預期聯儲局因要遏止通脹會進一步收緊貨幣政策。高盛早前上調聯儲局加息預測，估計至2025年前將會加息10次，並因而上調滙豐盈測及目標價。

高盛上調滙豐目標價　料股息率達7厘｜【下一頁】

銀行股全線上揚。滙豐最新報59.45元，升1.1%，早段一度高見59.5元。渣打更率先衝破60元關，最新報60.35元，升0.4%。

本地銀行股方面，中銀續創逾52周高，高見32.5元，最新報32.45元，漲1.4%。恒生銀行 （00011） 創逾52周高，高見164.7元，最新報164.1元，升1.3%。

東亞銀行 （00023） 報14.16元，升0.7%。大新銀行集團 （02356） 最新報7.87元，升0.5%，盤中曾創逾1個月高。

相關文章：

【美國加息】美銀估聯儲局年內加息7次　工資上漲非例外情況

【美國加息】余偉文：環球市場今年繫3大關鍵　憂美加息步伐過急掀調整

【美國加息】聯儲局加息預期升溫、美滙創逾半年最大升幅　有間投行估年內加息7次最進取

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

港股 目標價 貨幣政策 本地銀行股 香港 加息 美國聯儲局 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】阿里動力持續　夜期升200點越25000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里動力持續　夜期升200點越25000關（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨跌10點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨跌10點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億
【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款