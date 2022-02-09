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【銀行股】美10年期國債突破1.97厘　滙豐撲60元關、中銀高見32.5元

股市 11:49 2022/02/09

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【銀行股】美10年期國債突破1.97厘　滙豐撲60元關、中銀高見32.5元

美國聯儲局最快3月開始加息，美債息同樣抽升。10年期美債息曾飆升至2019年以來高位，高見1.971厘。債息進一步上揚，利好HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 等多隻銀行股同創逾一年高，渣打率先突破60元關，中銀續創逾52周高。

10年期美國國債隔晚高見1.971厘，市場預期聯儲局因要遏止通脹會進一步收緊貨幣政策。高盛早前上調聯儲局加息預測，估計至2025年前將會加息10次，並因而上調滙豐盈測及目標價。

高盛上調滙豐目標價　料股息率達7厘｜【下一頁】

銀行股全線上揚。滙豐最新報59.45元，升1.1%，早段一度高見59.5元。渣打更率先衝破60元關，最新報60.35元，升0.4%。

本地銀行股方面，中銀續創逾52周高，高見32.5元，最新報32.45元，漲1.4%。恒生銀行 （00011） 創逾52周高，高見164.7元，最新報164.1元，升1.3%。

東亞銀行 （00023） 報14.16元，升0.7%。大新銀行集團 （02356） 最新報7.87元，升0.5%，盤中曾創逾1個月高。

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