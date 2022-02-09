【阿里巴巴9988】軟銀：阿里巴巴額外註冊的ADS與集團未來交易無關　阿里股價全日彈7%

▲ 【阿里巴巴9988】軟銀：阿里巴巴額外註冊的ADS與集團未來交易無關 阿里股價急彈

阿里巴巴 （09988） 上周五申報額外註冊10億份ADS（美國存託股份），規模相當於阿里巴巴已發行股本逾3成，引起分析猜測與阿里巴巴主要股東軟銀集團（SoftBank Group，日：9984）部署沽貨有關。軟銀集團於周三（9日）回應查詢，澄清阿里巴巴額外註冊ADS與軟銀未來交易行動並無關係。

阿里巴巴周三股價承接美股升勢，高位升7.4%，高見119.4元，全日升6.8%，收報118.8元，成交52億元。阿里巴巴額外註冊ADS行動未明下，阿里巴巴港股前兩日股價累跌近8%。

孫正義回應態度曖昧 軟銀再澄清

軟銀集團社長孫正義周二（8日）於集團業績會議稱，過去只曾將小部分阿里巴巴股份套現，保留逾90%持股，並指若果集團套現現金，會將資金投放在願景基金投資或軟銀股東，「我認為留有選項是好事」。

孫正義未有正面回應阿里巴巴註冊ADS疑雲下，軟銀周三回應稱，「阿里巴巴所發出的Form F-6 文件，當中提及的ADR轉換工具以至其規模，都與軟銀集團任何未來交易並無掛鈎」。

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