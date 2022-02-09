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【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付

科技 10:09 2022/02/09

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顧客只須將iPhone或Apple Watch貼近商家的iPhone，就可用Apple Pay這類電子錢包、信用卡和扣賬卡進行非觸式支付。（法新社）

早前有傳即將來到的iOS 15.4更新中，iPhone將可直接用作信用卡收款機。蘋果（Apple）日前確認消息，正式宣布為iPhone推出Tap to Pay支付功能，除允許商戶使用iPhone接受Apple Pay支付，該功能也將適用於非接觸式信用卡、扣賬卡及其他電子錢包，意味商戶不需再依賴使用第三方的收款設備。

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Tap to Pay的運作原理很簡單，顧客只須將iPhone或Apple Watch貼近商家的iPhone，就可用Apple Pay這類電子錢包、信用卡和扣賬卡進行非觸式支付。支付過程將通過iPhone內置的「近距離通訊技術」（Near-field communication, NFC）完成。

Stripe成首個iPhone版Tap to Pay支付平台

Tap to Pay將為各支付平台和應用程式開發者服務，並作為一種支付選項提供給他們的商業客戶。蘋果表示，Stripe將為第一個向其企業客戶提供iPhone版Tap to Pay的支付平台，包括今年春天的Shopify銷售點應用。

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蘋果強調，Tap to Pay是無法取得商品或購物者的資訊，支付數據皆經過加密和保護，採用的技術與Apple Pay相同。蘋果Apple Pay和Apple Wallet副總裁Jennifer Bailey表示，「隨著愈來愈多消費者使用電子錢包和信用卡進行支付，iPhone上的Tap to Pay將為商戶提供一種安全、保密和簡單的方式，接受非接式支付，並利用iPhone的功能、安全性和便利性開啟新的結帳體驗。」

蘋果亦預告，該功能預計將在今年下半年在美國推出，一旦平台正式開放，商戶將能夠通過iPhone XS或更高版本的iPhone進行非接觸式支付。

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責任編輯：陳卓賢

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