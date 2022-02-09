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【MSFT】微軟據報正洽談收購網絡安全公司Mandiant Mandiant盤後再漲近3%

股市 10:49 2022/02/09

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【MSFT】微軟據報正洽談收購網絡安全公司Mandiant Mandiant盤後再漲近3%

外電報道，微軟（美：MSFT）正就收購網絡安全公司Mandiant（美：MNDT）進行談判，交易有助微軟加強保護客戶免受黑客攻擊。截至周二美股收盤，Mandiant漲17.86%，報17.75美元。盤後再漲2.93%，報18.27美元。

若微軟成功收購Mandiant，料有助擴大旗下保護客戶和因應網路安全威脅的系列產品。微軟去年亦曾收購兩間小型網路安全公司，據微軟財報顯示，2021年安全軟體銷售額按年增近45%至150億美元。

微軟去年挖角前亞馬遜（美：AMZN）雲業務高管Charlie Bell領導微軟的安全業務，並表示「從晶片到雲端」部門，共有3500位員工從事保護客戶網路安全的工作。

目前Mandiant估值約為36億美元，公司專注於網絡安全響應和網絡安全測試。 

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