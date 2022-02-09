【資源股】LME 3月期鋁創2008年以來新高　中鋁彈逾一成、俄鋁去年出產鋁價升四成

▲ 【資源股】俄鋁彈高逾5% 全年鋁實現價格按年升四成

倫敦金屬交易所（LME）3月期鋁價格創2008年以來新高，最高見每噸3236美元，鋁業股大升，中國鋁業 （02600） 升13.6%，中國宏橋 （01378） 8.4%。此前高盛將12月鋁價預期上調至每噸4000美元的紀錄新高。

同時，全球鋁生產商俄鋁 （00486） 公布，去年第四季度平均鋁實現價格按季上升7.3%至每噸2,927美元。俄鋁股價開市彈高5.8%後持續走高，中午報7.95元，升9.8%。

全年計，公司鋁產量與去年相若，按年上升0.2%至376.4萬噸，鋁銷售量按年下降0.5%至總計390.4萬噸，平均鋁實現價格按年上升41.4%至每噸2,553美元。

單計第四季度，俄鋁的鋁產量共95.3萬噸，按季上升1%，其中西伯利亞冶煉廠產量佔鋁總產量93%。期內，鋁銷售量為98.9萬噸，按季上升8.1%，其上升是由於去年第三季度的低基數所致。增值產品(VAP)的銷售量為 52.7萬噸，按季上升5.9%，佔總銷售量的53%，與去年第三季度相若。

銷售區域分佈方面，歐洲仍然是主要市場。歐洲地區的銷售份額上升至42%，按季上升3個百分點。美國銷售份額下降至8%，按季跌2個百分點，俄羅斯和獨聯體地區份額下降至28%，按季跌1個百分點。

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編輯：姚卓然