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【資源股】俄鋁彈高逾5%　全年鋁實現價格按年升四成

股市 09:34 2022/02/09

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【資源股】俄鋁彈高逾5%　全年鋁實現價格按年升四成

全球鋁生產商俄鋁 （00486） 公布，去年第四季度平均鋁實現價格按季上升7.3%至每噸2,927美元。俄鋁股價開市彈高5.8%，報7.67元。

公司去年第四季度的鋁產量共95.3萬噸，按季上升1%，其中西伯利亞冶煉廠產量佔鋁總產量93%。期內，鋁銷售量為98.9萬噸，按季上升8.1%，其上升是由於去年第三季度的低基數所致。增值產品(VAP)的銷售量為 52.7萬噸，按季上升5.9%，佔總銷售量的53%，與去年第三季度相若。

銷售區域分佈方面，歐洲仍然是主要市場。歐洲地區的銷售份額上升至42%，按季上升3個百分點。美國銷售份額下降至8%，按季跌2個百分點，俄羅斯和獨聯體地區份額下降至28%，按季跌1個百分點。

全年計，公司鋁產量與去年相若，按年上升0.2%至376.4萬噸，鋁銷售量按年下降0.5%至總計390.4萬噸，平均鋁實現價格按年上升41.4%至每噸2,553美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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編輯：姚卓然

港股 能源及天然資源種類 歐洲 俄鋁（00486）
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